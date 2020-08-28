القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي وتضبط كدسين للعتاد

وجاء في بيان الدفاع العراقية "في ثلاثة واجبات منفصلة... المقر المتقدم لعمليات كركوك والفرقتان 15 و16 ووفق معلومات استخبارية يعثرون على كدسين ويلقون القبض على إرهابي".
وتابع البيان "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية وقوة من اللواء 45 المقر المتقدم لعمليات كركوك من الوصول إلى مخبأ يضم كدسا للعبوات في وادي الكور بقضاء داقوق - كركوك وتضبط بداخله 9 رمانات وطائرات مسيرة و2عبوة ناسفة و2 قنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة إلى قنبرة هاون 82 ملم"..
وأضاف البيان: "في سياق منفصل وبغية الاستمرار بعمليات تجفيف منابع تسليح وتمويل عصابات "داعش" الإرهابية وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واستخبارات الفوج الأول لواء المشاة 73 من الوصول إلى مخبأ تحت الأرض يضم أسلحة وأعتدة ومتفجرات في منطقة حمد اغا بناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر بالموصل".
وختم البيان: "في سياق اخر ووفق معلومات استخبارية دقيقة أشارت إلى تنقل أحد الإرهابيين بعدة أماكن لتضليل الأجهزة الاستخبارية وبكمين محكم وتنسيق مع قسم استخبارات عمليات نينوى تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الثالث الفرقة 16 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة دوميز أيسر الموصل، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة /4 إرهاب".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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