التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في نبأ عاجل: "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة". ​ونقلت الوكالة عن العقيد الركن تركي المالكي القول إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

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