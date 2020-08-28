وكالة: ماكرون يتوجه إلى بيروت للضغط على النخبة السياسية الحاكمة

وقال المسؤول للصحفيين، قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء، "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج".
وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.
ودعت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، إلى استشارات نيابية ملزمة دستورياً لاختيار رئيس جديد للحكومة بعد أكثر من أسبوعين على استقالة حسان دياب.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان "تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أعلن في 10 أغسطس/ آب الجاري استقالة الحكومة وذلك بعد أسبوع على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس، وتسبب بمقتل وإصابة المئات، وبدمار هائل في العاصمة اللبنانية.
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