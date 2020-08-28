بعدما ادعى نزول الوحي عليه وحرف القرآن... السجن 15 عاما لمصري

وأصدر القضاء حكمه غيابيا ضد المتهم بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف، قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس توصيل الوحي المنزل إليه، بحسب صحيفة "الديار" المصرية.
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وبالقبض على المتهم اعترف أمام النيابة العامة بقيامه بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف.
وقال إنه أُوحي إليه بذلك، قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس لتوصيل الوحى المنزل إليه.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد، لارتكاب المتهم الجناية المعاقب عليها بنص المادتين 1 /2 من القانون 102 لسنة 1985 المعدل بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف.
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