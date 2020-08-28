وقال موقع "مصراوي" إن الدولار عاد ليخسر نحو 9 قروش أمام الجنيه منذ بداية الشهر الجاري.
يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار نحو 5 قروش، في البنك الأهلي المصري، أمس الخميس مقارنة بالأربعاء المقبل. وسجل الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس، 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع مقابل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، الأربعاء الماضي.
وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس، 9 قروش، ليسجل 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع، مقابل 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في أول أيام الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين من الاستقرار... الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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