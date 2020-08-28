شويغو: إرسال منظومة روسية جديدة إلى سوريا للتعامل مع الطائرات المسيرة

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، "لدينا حاجة لتطوير مثل هذه الوسائل. إذا هو جاهز للاختبار، فلنختبره في تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية " القوقاز - 2020". وإذا كان الاختبار إيجابيا، فسنرسله إلى سوريا".
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والغرض من المجمع هو مواجهة الطائرات دون طيار من خلال الكشف عن قنوات "نظام الملاحة" عبر الأقمار الصناعية والتشويش عليها.
وأشار وزير الدفاع إلى أن على المطورين تقليص الفترة الزمنية من التطوير إلى اعتماد نماذج جديدة للعمل.
يذكر أن المنتدى العسكري التقني "أرميا-2020" قد انطلقت فعاليات نسخته السادسة يوم الأحد الماضي في ضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/أغسطس الجاري.
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