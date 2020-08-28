هل رفعت الحكومة المصرية سعر رغيف الخبز المدعم

وأكد المركز عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم 30 قرشا.
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وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء "مؤكدة أنه لا صحة لها".
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار صرف رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين للمواطنين بسعر 5 قروش فقط دون زيادة.
وقالت، إن الدولة تتحمل فارق التكلفة الإنتاجية والتي تصل لـ50 قرشا للرغيف الواحد مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة.
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