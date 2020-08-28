شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لمتظاهرى طرابلس ينتقد وزير الداخلية لعجزه عن حماية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متظاهرو طرابلس في بيان حراك طرابلس محاولات إخماد التظاهرات بالرصاص لن تنال من عزيمتنا، وتعهد وزير داخلية الوفاق بتوفير الحماية حبر على ورق، قمع المتظاهرين ليس حلا بل خيانة لليبيا، نحن من نشكل النسيج الاجتماعي الليبي، سنلتزم حظر التجوال ليس ترجعا بل للحرص على سلامة الناس.

وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، وفقا لقناة العربية. وفى وقت سابق طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الاثنين، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

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وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.