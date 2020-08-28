724 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الأراضي الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 724 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وكانت أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة، و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و825 حالة شفاء.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، الأربعاء الماضى ، أن حالة الوفاة لمواطنة 78 عاماً من الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 152، أي بنسبة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.
وكانت الصحة أعلنت صباح الأربعاء، عن تسجيل وفاة مواطن 61 عاماً من قطاع غزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفت بيان الوزارة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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