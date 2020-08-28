شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عائدات السياحة التونسية 1.3 مليار دينار منذ مطلع 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس، عمر بوزوادة، أن أكثر من 90 الف موطن عمل مهدد بسبب الأزمة الصحيّة، الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد19.

وأضاف بوزوادة فى تصريحات نشرها موقع الجريدة التونسى أنه من الضروري إعادة النظر في الاستراتيجيّات وإطلاق إجراءات جديدة بهدف إنقاذ المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسطة والمساعدة على إنعاش اقتصاد البلاد، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تعمل على انخراط كلّ الفاعلين المعنيين بما في ذلك الهياكل الحكوميّة والشركاء الدوليين.

واشار إلى أن القطاع السياحي من بين أهم القطاعات التي أثرت عليها كرورنا سلبا حيث تراجع عائدات السياحية المجمعة لتونس ، منذ مطلع سنة 2020 وحتى 20 اغسطس الجاري تراجعت بنسبة 60% لتصل إلى 1.3 مليار دينار بسبب تأثيرات ازمة فيروس كوفيد -19 على حركة السفر والسياحة عبر العالم.

وتأتي هذه الأرقام وفقا لاحصائيات البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، في وقت لاتزال فيه حدود تونس مفتوحة منذ 27 يونيو 2020 ، بعد اغلاق استمر 3 اشهر وفي وقت تشهد فيه البلاد موجة جديدة من تفشي كوفيد -19 اتسمت بارتفاع عدد الإصابات المحلية .

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وحققت تونس بحلول 20 اغسطس 2019 زهاء 3,3 مليار دينار على شكل ايرادات سياحية عززتها حركية سياحية تدفقت من أسواق تقليدية الى جانت السوق الجزائرية ومكنت البلاد من استقطاب اكثر من 9 ملايين سائح ورسم توقعات لمزيد رفع عدد الوافدين العام الجاري .

وسجلت عائدات الشغل، من جانبها ، تراجعا بنسبة 6% الى 3,4 مليار دينار كما تقلصت خدمة الدين الخارجي بنسبة 14% وكذلك حجم اعادة تمويل السوق بنسبة 21% ليهبط الى 9,3 مليار دينار في وقت ارتفعت فيه التبادلات بين البنوك بنسبة 33 بالمائة.

وعادت تونس من جديد الى تشديد اجراءاتها بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، وكانت شركة الخطوط التونسية، قد اكدت تشديد الإجراءات على القادمين من عدة دول أوروبية، وهى فرنسا وبلجيكا وآيسلندا بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد 19، والتى بدأ تطبيقها فى 15 اغسطس الجارى.

وتضمنت الشروط التونسية ضرورة تقديم شهادة صحية تثبت النتيجة السلبية لتحليل الكوفيد 19 قبل السفر بـ 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول. كما اوضحت الخطوط التونسية فى بيان ان مواطنى الدول الثلاث ملزمون بتطبيق إجراء الحجر الصحّي الذاتي لمدّة 14 يوما.