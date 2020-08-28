التحالف العربى يعلن تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثى باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العبية السعودية. وقال المالكي، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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