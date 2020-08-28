شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 12 الفًا و629 حالة، وذكر مركز مكافحة الأمراض، في بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل شفاء 101 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1310 حالات، فيما تم تسجيل وفاة 7 حالات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 226 حالة.

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