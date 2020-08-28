"الجهاد الإسلامي" تشارك باجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

قررت حركة "الجهاد الإسلامي"، الجمعة، المشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الخميس المقبل.

وقال القيادي بالحركة داوود شهاب للأناضول، إن الاجتماع "سيعقد، الخميس، في مدينتي رام الله وبيروت بالتزامن، عبر تقنيات الربط الإلكتروني المباشر، وسيناقش التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الرئيس الفلسطيني وقائد حركة (فتح) محمود عباس، إلي جانب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة (الجهاد الإسلامي) زياد النخالة، سيشاركون في الاجتماع".

وفي وقتٍ سابق أعلن الرئيس عباس موافقته على عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل، وهو الاجتماع، الذي كانت تطالب بعقده على الدوام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بهدف إعادة ترتيب منظمة التحرير والبيت الفلسطيني الداخلي.

والخميس، كشف هنية في تصريحات صحفية بإسطنبول، أن "هناك دعوة للأمناء العامين للفصائل قد يعقد في الأيام القادمة، وقادة حماس يشاركون فيه للحديث عن كيفية وضع برنامج وطني، والاستراتيجية النضالية، وترتيب المرجعية القيادية".

ولفت شهاب، إلى أن الفصائل الوطنية الأخرى المنطوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، ستشارك في الاجتماع أيضاً.

Advertisements

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش الوضع الراهن على الساحة الفلسطينية، في ضوء التهديدات والتحديات المتمثلة في صفقة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، ومخططات الضم الاستعماري والتطبيع".

وأشار شهاب، إلى أن "قضايا الحصار على غزة، وغيرها من الملفات ستكون على أجندة الاجتماع".

واعتبر شهاب، أن الاجتماع "سيعمل على تعزيز العلاقات الوطنية، والملفات الداخلية الخاصة بالحالة الفلسطينية".

ومنذ بداية العام الجاري، واجه الفلسطينيون تحديات متعددة على صعيد القضايا الوطنية، تمثلت "بصفقة القرن"، التي أعلنها ترامب نهاية يناير الماضي، ومشروع الضم الإسرائيلي لأراض بالضفة الغربية، وأخيراً اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.