اندلعت مواجهات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بين فلسطينيين وقوات من الشرطة الإسرائيلية عقب اقتحامها لبلدة العيسوية، في مدينة القدس المحتلة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان الجمعة، إنه "خلال نشاط قام به أفراد وحدة خاصة تابعة لشرطة حرس الحدود في حي العيسوية قام مشتبهون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق مفرقعات بشكل مباشر نحوهم".
وأشار البيان، أن أفراد الشرطة "ردوا بإطلاق النار".
وأضاف: "تم التسبب بأضرار لمركبتين للشرطة وأصيب شرطي بجروح طفيفة جراء إلقاء الطوب عليه من أحد المنازل".
وزعم البيان، أنه "لم تقع إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة إطلاق النار".
ويعاني سكان العيسوية من الاقتحامات المتكررة للشرطة الإسرائيلية لبلدتهم منذ أكثر من عام.
وخلال الاقتحامات تنفذ الشرطة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، تزعم أنهم مطلوبين لديها، وتطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر القدس.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالعيسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.