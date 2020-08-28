القدس.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالعيسوية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اندلعت مواجهات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بين فلسطينيين وقوات من الشرطة الإسرائيلية عقب اقتحامها لبلدة العيسوية، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان الجمعة، إنه "خلال نشاط قام به أفراد وحدة خاصة تابعة لشرطة حرس الحدود في حي العيسوية قام مشتبهون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق مفرقعات بشكل مباشر نحوهم".

وأشار البيان، أن أفراد الشرطة "ردوا بإطلاق النار".

وأضاف: "تم التسبب بأضرار لمركبتين للشرطة وأصيب شرطي بجروح طفيفة جراء إلقاء الطوب عليه من أحد المنازل".

Advertisements

وزعم البيان، أنه "لم تقع إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة إطلاق النار".

ويعاني سكان العيسوية من الاقتحامات المتكررة للشرطة الإسرائيلية لبلدتهم منذ أكثر من عام.

وخلال الاقتحامات تنفذ الشرطة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، تزعم أنهم مطلوبين لديها، وتطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.