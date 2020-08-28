"حماس": لن نتردد في خوض معركة مع إسرائيل حال استمر التصعيد

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الجمعة، إنها وبقية الفصائل "لن تتردد في خوض معركة مع إسرائيل حال استمرار التصعيد في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان صدر عن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع لـ"حماس" في غزة، وتم الرد عليه بإطلاق قذائف صاروخية.

وقال برهوم، إن "ما قامت به المقاومة، فجر الجمعة، هو في إطار الرد المباشر على تصعيد الاحتلال على غزة"، في إشارة لإطلاق صواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وأضاف أن "رد المقاومة يؤكد على أنها لن تتردد في القيام بواجبها تجاه شعبها، وخوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار".

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وشدد برهوم، على أن " الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات التصعيد على غزة".

وصباح الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي في تصريح نشره على حسابه في "تويتر"، أن طائراته حربية شنت غارات على عدة أهداف تابعة لحماس في ‎غزة ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر.

وذكر الجيش، أنه تم خلال الغارات "استهداف موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس".

وقبل نحو ساعتين من الغارات، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 6 قذائف صاروخية، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه مناطق إسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.