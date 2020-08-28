شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يطلق حملة إلكترونية لتوعية الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”
أطلق مجمع البحوث الإسلامية في مصر حملة توعوية إلكترونية تخاطب الشباب بعنوان «بكم نستطيع»، لبثّ الأمل في نفوسهم، وحثّهم على العمل والإنتاج «لاسيما في ظل هذه الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تحتاج إلى أن يتحمل كل فرد مسؤوليته نحو مجتمعه، ووطنه الذي يعيش فيه».
وقال د.نظير عيّاد، الأمين العام للمجمع: إن الحملة تأتي ضمن جهوده في التوعية المجتمعية الشاملة بالقضايا المهمة، وتتفق مع استراتيجية الدولة في البناء، وتنفذ إلكترونياً على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي في «فيسبوك»، و«تويتر»، و«تليجرام»، بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف، وواعظاته.
وأضاف عيّاد أن الحملة تستهدف التأكيد على دور الشباب في بناء الوطن، وأن تحقيق الذات وبناء الشخصية الفردية هما السبيل الأول لرفعة أي مجتمع، وتثبيت أركانه، موضحاً أن المجتمع يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح، وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات.
كانت هذه تفاصيل خبر «البحوث الإسلامية» يطلق حملة إلكترونية لتوعية الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.