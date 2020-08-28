«البحوث الإسلامية» يطلق حملة إلكترونية لتوعية الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”



أطلق مجمع البحوث الإسلامية في مصر حملة توعوية إلكترونية تخاطب الشباب بعنوان «بكم نستطيع»، لبثّ الأمل في نفوسهم، وحثّهم على العمل والإنتاج «لاسيما في ظل هذه الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تحتاج إلى أن يتحمل كل فرد مسؤوليته نحو مجتمعه، ووطنه الذي يعيش فيه».

وقال د.نظير عيّاد، الأمين العام للمجمع: إن الحملة تأتي ضمن جهوده في التوعية المجتمعية الشاملة بالقضايا المهمة، وتتفق مع استراتيجية الدولة في البناء، وتنفذ إلكترونياً على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي في «فيسبوك»، و«تويتر»، و«تليجرام»، بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف، وواعظاته.

وأضاف عيّاد أن الحملة تستهدف التأكيد على دور الشباب في بناء الوطن، وأن تحقيق الذات وبناء الشخصية الفردية هما السبيل الأول لرفعة أي مجتمع، وتثبيت أركانه، موضحاً أن المجتمع يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح، وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات.