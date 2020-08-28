الرئاسة اللبنانية تدعو إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة

بيروت- سبوتنيك. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان "تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه".
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وتتزامن الاستشارات لاختيار رئيس جديد للحكومة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.
ووفق ما صدر عن قصر الإليزيه، أمس الأول، فإن ماكرون، الذي زار لبنان غداة انفجار مرفأ بيروت، سيصل إلى لبنان مساء الاثنين المقبل، ويمضي ليلته ثم يشارك صباح الثلاثاء في احتفالية المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، ثم يجري محادثات مع المسؤولين والسياسيين.
وستتركز محادثات ماكرون في لبنان على مسألتين رئيسيتين هما إعادة إعمار ما دمره انفجار بيروت، والوضع السياسي، خصوصاً الدفع باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ.
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