الارشيف / اخبار الخليج

الرئاسة اللبنانية تدعو إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بيروت- سبوتنيك. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان "تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه".

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أعلن في 10 أغسطس/ آب الجاري استقالة الحكومة وذلك بعد أسبوع على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس، وتسبب بمقتل وإصابة المئات، وبدمار هائل في العاصمة اللبنانية.

وتتزامن الاستشارات لاختيار رئيس جديد للحكومة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.

ووفق ما صدر عن قصر الإليزيه، أمس الأول، فإن ماكرون، الذي زار لبنان غداة انفجار مرفأ بيروت، سيصل إلى لبنان مساء الاثنين المقبل، ويمضي ليلته ثم يشارك صباح الثلاثاء في احتفالية المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، ثم يجري محادثات مع المسؤولين والسياسيين.

وستتركز محادثات ماكرون في لبنان على مسألتين رئيسيتين هما إعادة إعمار ما دمره انفجار بيروت، والوضع السياسي، خصوصاً الدفع باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة اللبنانية تدعو إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا