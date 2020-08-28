وأشارت الهيئة إلى تأثر مصر بموجة حارة، وأن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا، بداية من اليوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع.
© AP Photo / Brian Melley
وأضافت أن ذلك يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبة الجزيرة العربية على جميع الأنحاء يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.
وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 70% و80% على القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 90% على السواحل الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة هوائية من الجزيرة العربية... تحذير من موجة حارة ورطوبة 90% في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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