كتلة هوائية من الجزيرة العربية... تحذير من موجة حارة ورطوبة 90% في مصر

وأشارت الهيئة إلى تأثر مصر بموجة حارة، وأن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا، بداية من اليوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع.

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وأوضحت الهيئة، أن فترة تأثير الموجة الحارة ستكون من (السبت إلى الثلاثاء) وتكون ذروتها الأحد والاثنين ولا تخلو من الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ويجعل الجو شديدة الحرارة.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبة الجزيرة العربية على جميع الأنحاء يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 70% و80% على القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 90% على السواحل الشمالية.