تقارير: تغييرات واسعة في رئاسة أركان الجيش العراقي

© Sputnik . Nazek Mohammed ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله: "تم تكيلف اللواء الركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الأكاديمية العسكرية وتكليف اللواء الركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية ورعاة شؤون المقاتلين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تكليف اللواء الركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية وتكليف العميد حسين الساعدي بمهام أمين سر الإعلام في رئاسة الأركان". كما تم تكليف العميد وليد يوسف بمهام أمين سر إدارة رئاسة أركان الجيش.

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