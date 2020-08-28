شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون لن يتخلى عن إيجاد حل للأزمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مسؤول بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد إنه لن يتخلى عن مسألة إيجاد حل للأزمة اللبنانية.
وأضاف المسؤول – حسبما نشرت وكالة رويترز- أن ماكرون سيفعل ما هو ضروري وسيمارس الضغوط اللازمة من أجل تطبيق برنامج للإصلاحات في لبنان.
من المقرر أن يصل ماكرون، إلى بيروت مساء الاثنين المقبل، ويمضي ليلته ثم يشارك صباح الثلاثاء في احتفالية المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، ثم يجري محادثات مع المسؤولين والسياسيين.
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