شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: عدم تمديد حظر السلاح على إيران سيحدث ضررًا حقيقيًا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، الصادرة اليوم الجمعة، أن الممارسات اللامسؤولة لإيران والتي يهدف من ورائها النظام إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك تصدير الإرهاب لأبعد الآفاق إقليميا ودوليا، قد بلغت الذروة في تهديداتها وخطرها وضررها على الأمن الإقليمي والدولي.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الرفض الدولي للإرهاب الإيراني )، أن هذه الممارسات اللامسؤولة والتي يهدف من ورائها نظام طهران إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك تصدير الإرهاب لأبعد الآفاق إقليميا ودوليا، قد بلغت الذروة في تهديداتها وخطرها وضررها على الأمن الإقليمي والدولي.
واستشهدت الصحيفة بما عبر عنه وزير الخارجية الألماني من مخاوف بلاده من برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونفوذها في سوريا ولـبنان والـعراق، مؤكدًا أنه ينبغي التعامل معها، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
كما أشارت إلى ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» بأنه يجب أن يكون هناك موقف موحد تجاه الـنفوذ الخبيث لـلـنظام الإيراني وتأكيده في أكثر من منبر أن الولايات المتحدة مصممة على استخدام جميع الوسائل لديها لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على أنظمة الأسلحة المتطورة، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي؛ لأن ذلك يصب في مصلحة العالم بأسره.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد أن عدم تمديد حظر السلاح وحصول إيران على الأسلحة والأموال سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في أوروبا أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سعودية: عدم تمديد حظر السلاح على إيران سيحدث ضررًا حقيقيًا فى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.