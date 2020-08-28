شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان بالسعودية تعلن فتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة جازان بالسعودية اليوم، عن فتح باب التقديم إلكترونيا على وظائف طبية وصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق، أن فترة التقديم تمتد لـ 10 أيام ابتداء من الخميس الموافق 27/ 08/ 2020 ولغاية السبت الموافق 05/ 09/ 2020، لافتا النظر إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي تشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونيا، ومراجعتها وتدقيقها وفقا للشروط والضوابط المعلنة، ودون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار وذلك عبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والضوابط والتسجيل: https://www.jazanu.edu.

وأكد محرق حرص واهتمام معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على توفير وتسخير كافة الإمكانات والخدمات الإلكترونية للتسهيل على الراغبين عملية التقديم على الوظائف المعلنة، مبرزا في هذا الصدد أن معالي رئيس الجامعة أكد مرارا افتخار الجامعة بشباب وشابات الوطن الذين سيسهمون في تميز أداء الجامعة خدمة للوطن والمجتمع وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل على تنمية الإنسان والمكان.