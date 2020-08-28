مستوطنون يضرمون النار بمركبة فلسطينية شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أضرم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، النار بمركبة فلسطينية، وخطوا شعارات معادية للعرب شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية في شمال الضفة، غسان دغلس، للأناضول، إن "مستوطنين أضرموا النار بمركبة في بلدة عصيرة القبلية جنوبي نابلس".

وأضاف أن النيران "أتت على أجزاء من المركبة".

وأردف دغلس، أن المستوطنين خطوا كذلك على جدران المنازل في ذات البلدة شعارات عنصرية باللغة العبرية.

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وذكر شهود عيان من البلدة للأناضول، أن تلك الشعارات حملت عبارات منها (الدم اليهودي لا ينسى، والموت للعرب).

وتتعرض "عصيرة القبلية"، كما بقية مدن وبلدات الضفة، إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وتزايدت هذه الهجمات خلال السنوات الأخيرة.

ويحمّل الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن عدم إلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للمحاكمة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.