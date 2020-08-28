بي بي سي: الإمارات متورطة في قتل 26 تلميذا عسكريا بليبيا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أدلة جديدة تشير إلى أن طائرة إماراتية مسيرة قتلت 26 تلميذا عسكريا أعزلا في العاصمة الليبية، طرابلس، يناير الماضي.



ووقعت الضربة في 4 يناير الماضي، عندما استهدفت نحو 50 طالبا غير مسلح يجرون تدريبات روتينية في الأكاديمية العسكرية بطرابلس.



وقالت بي بي سي إن الضربة وقعت حينما كانت ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر تحاصر طرابلس، لكنها نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

ووجد التحقيق الذي أجراه قسم بي بي سي أفريقيا ووثائقيات بي بي سي عربي، أدلة على استهداف الطلاب العسكريين بصاروخ جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم "بلو أرو7" (السهم الأزرق)، أطلقته طائرة مسيرة تسمى "وينغ لوونغ2".



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كما وجد التحقيق أدلة على أنه وقت الضربة كانت طائرات وينغ لوونغ 2 تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية واحدة - هي الخادم - وأن الإمارات قامت بتزويد وتشغيل الطائرات المسيرة التي كانت متمركزة هناك.

ووصلت بي بي سي أيضًا إلى سجل أسلحة يبين أن الإمارات اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ لوونغ 2 و 350 صاروخًا من نوع "بلو أرو7" عام 2017.



و بالنظر إلى صور الشظايا التي خلفتها الضربة على ساحة الأكاديمية خلصت بي بي سي إلى أنها تطابق مكونات صارخ "بلو أرو 7".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن تحليلاتنا وجدت أن طائرة واحدة فقط، تعمل فوق طرابلس في يناير 2020 ، كانت قادرة على إطلاق ذلك الصاروخ؛ هي الطائرة المسيرة "وينغ لوونغ2".



وفي 2019، وجدت الأمم المتحدة أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، والذي كان ساري المفعول منذ 2011، بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينغ لوونغ وصواريخ بلو أرو 7 إلى البلاد.

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