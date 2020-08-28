سفير بريطانيا في ليبيا: ندعم مبادرة السلام وإنجاح المسار السياسي

ليبيا/ الخليج 365-

أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، دعم بلاده مبادرة السلام لوقف إطلاق النار وإنجاح المسار السياسي في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، في وقت متأخر من مساء الخميس، وفق بيان للحكومة الليبية.

وأكد السفير البريطاني أن بلاده ستعمل على إنجاح المسار السياسي، ودعم مبادرة السلام لوقف إطلاق النار، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتناول الاتصال "مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية، وعدد من ملفات التعاون، وتطوير التنسيق والتواصل بين البلدين"، حسب البيان ذاته.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أسبوع، أعلن الجيش الليبي، في بيان الخميس، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خرقت الاتفاق واستهدفت قواته بأكثر من 12 صاروخ غراد.

فيما حذرت الحكومة الليبية، مليشيا حفتر، من استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت (شمال) وتراغن (جنوب غرب).

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وقالت الحكومة في بيان، إنها "لن تقف مكتوفة الإيدي، ولن تفرط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا".

وردا على إعلان الجيش الليبي، زعم المتحدث باسم مليشيا حفتر أحمد المسماري، في وقت لاحق أنه لم يتم خرق وقف إطلاق النار.

وادعى المسماري، أن "هدف الحكومة الليبية من الحديث عن خرقنا لوقف إطلاق النار، التغطية على تظاهرات طرابلس"، على حد تعبيره.

ومنذ 21 أغسطس/آب الجاري، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما لقيا ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم المسماري، مبادرة وقف إطلاق النار.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.