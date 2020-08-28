وزير الدفاع التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة

أنقرة/الخليج 365

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، الجمعة، أن الوزير أكار استقبل ضيفه الليبي بمراسم رسمية في مقر الوزارة.

وعقب المراسم، عقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا.



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