العراق..مقتل جندي بهجوم لـ"داعش"شرقي البلاد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي،الجمعة، إن مسلحين من تنظيم "داعش" هاجموا حاجا عسكريا للجيش بمحافظة ديالى شرقي البلاد، ما تسبب بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح.

وذكر النقيب جعفر الوائلي في شرطة ديالى للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة هجوما مسلحا استهدف حاجز عسكري بأطراف قضاء المقدادية شمالي ديالى، ما تسبب بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة".

Advertisements

والهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 48 ساعة، أذ قتل مسلحو داعش بقرية بأطراف قضاء خانقين شمالي ديالي مدنيا، واختطفوا اثنين آخرين، ثم عثر في اليوم التالي على جثة المختطفين بمنطقة قريبة من مكان الهجوم.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.