الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا مواقع لـ"حماس" بقطاع غزة

غزة/ محمد أبو دون، هاني الشاعر/ الخليج 365-

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، قطاع غزة، للمرة الثانية، بعد نحو ساعتين على إعلانه، رصد 6 قذائف صاروخية أطلقت من القطاع تجاه مناطق إسرائيلية.وقال الجيش في تصريح نشره على حسابه في تويتر "شنت طائرات حربية غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة حماس في قطاع ‎غزة ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر؛ خلال الغارات تم استهداف موقع لانتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس".

من جانبه، قال مراسل وكالة الخليج 365، نقلاً عن مصادر فلسطينية، إنّ الطائرات قصفت بأكثر من صاروخ، موقعا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، يقع جنوبي مدينة غزة.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وقبل نحو ساعتين من الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 6 قذائف صاروخية، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه مناطق إسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.

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ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ.

وهذه المرة الثانية، التي يقصف فيها الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة يوم الجمعة، حيث سبق أن شنّ فجرا، غارتين على موقعين يتبعان لحركة حماس، يقع الأول شرق مدينة غزة، والثاني، شرق مدينة رفح (جنوب)، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة حماس.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، إنهم يسعون إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

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