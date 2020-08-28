عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيمتها 18 مليون دولار.. سرقة لوحة صبيان يضحكان للمرة الثالثة

الجمعة 28 أغسطس 2020

الخليج 365

قالت الشرطة إن لصوصاً سرقوا لوحة "صبيان يضحكان" لفنان العصر الذهبي الهولندي فرانس هالس من متحف صغير قرب مدينة أوترخت، وهي ثالث مرة تتعرض فيها اللوحة للسرقة.



وسُرقت اللوحة، التي قدر أحد الخبراء قيمتها بنحو 15 مليون يورو (18 مليون دولار) ويعود تاريخها إلى عام 1626، من متحف هوفييه فان أردن فجر الخميس بعد أن تمكن اللصوص من التسلل عبر الباب الخلفي.

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وهذه ثاني واقعة سرقة للوحة من متحف هولندي مغلق أمام الجمهور بسبب جائحة "كوفيد-19" بعد أن سرقت لوحة لفان جوخ في مارس/آذار من متحف سينجر لارين.

وقالت الشرطة في بيان، الخميس، إن أفرادها توجهوا للمتحف بعد أن دوى صوت الإنذار، واتضح أن الباب الخلفي كسر وسرقت لوحة.

وأحال متحدث باسم المتحف كل الأسئلة إلى الشرطة.

وتعرضت لوحة "صبيان يضحكان" للسرقة مرتين من قبل خلال تاريخها الممتد لأربعة قرون، كانت الأحدث منهما من نفس المتحف في مايو/أيار 2011، واستعادتها الشرطة في نفس العام بعدما اعتقلت 4 رجال كانوا يحاولون بيعها.