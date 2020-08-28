شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا السابق ينفى اتهامات ضده بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه يتعرض لهجوم واتهامات باطلة بالفساد بسبب أزمة مرجعية الحزب الحاكم التي نشبت بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وأكد ان "اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق مخادعة ومزورة وتعمل على تصفية الحسابات معه".

ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أشار ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي نظمه في منزله بعد أيام من الإفراج عنه، أن فترة اعتقاله التي دامت أسبوعا لم يلتق بالمحققين إلا ثلاث مرات في كل مرة دام اللقاء 7 دقائق، واكد أن الهدف من اعتقاله والتحقيق معه هو الإساءة له وتشويه سمعته ونشر الأكاذيب للتغطية على فشل النظام.