شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 6993 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 158 وفاة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، بعد إجراء 293 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6977 إصابة مؤكدة.