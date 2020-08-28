اخبار الخليج

تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، أوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 6993 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 158 وفاة.  

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، بعد إجراء 293 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6977 إصابة مؤكدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا