الجيش اليمني: خسائر في صفوف الحوثيين باستهداف التحالف تعزيزات في الجوف

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "طيران التحالف العربي استهدف مواقع وتعزيزات للحوثيين في مناطق متفرقة شرقي مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف)".

© AFP 2020 / Amer Almohibany

وأكد "إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين جراء الاستهداف الجوي".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف شن 10 غارات على مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

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وأشارت إلى تنفيذ التحالف 7 غارات جوية على محافظة البيضاء وسط اليمن، توزعت بـ 5 غارات على مديرية ولد ربيع شمال غربي البيضاء، وغارتين على مديرية السوادية شمال البيضاء.

في السياق، جدد طيران التحالف قصف محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بـ 5 غارات استهدفت مديريات مجزر وصرواح وماهلية شمال وغرب وجنوب مأرب، وذلك غداة تنفيذه 18 غارة جوية على المحافظة النفطية التي تشهد معارك كر وفر بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 5 غارات جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، ومنطقة آل عمار بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، حسب "المسيرة".