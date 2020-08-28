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منظمة التعاون تشيد بكفاءة قوات التحالف فى درء هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لتمكنها من درء الهجمات الإرهابية، حيث تمكنت  من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران .

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، استنكر الأمين العام بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.  

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