شكرا لقرائتكم خبر عن إل جي تطلق هاتفها الذكي K31 الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة إل جي هاتفها الذكي K31 الجديد بسعر 119 دولاراً أمريكياً فقط. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 5.7 بوصة تتمتع بدقة وضوح 1520 × 720 بيكسل.

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كما أن الهاتف مزود بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، مع اثنين من الكاميرات في الخلف: وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجابيكسل، في حين تبلغ دقة كاميرا الزاوية الواسعة 5 ميجابيكسل. ويشتمل الهاتف أيضاً على ماسح بصمات الأصابع في الخلف.

وينبض بداخل الهاتف معالج Helio P22 مدعوماً بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.

وتبلغ سعة البطارية المدمجة 3000 مللي أمبير ساعة، كما يدعم الهاتف Android 10 كنظام للتشغيل.