شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عراقية سعودية حول تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة.
ورحب الكاظمي بالوفد، بحسب بيان لمكتبه، وأكد أن «السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين».
كما أكد «أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين».من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، أن «المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق».
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