محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإماراتية مفخرتنا.. ترفع الرأس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكتسب احتفالات الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن» أهمية خاصة؛ نظراً لكونها تمثل رصداً للإنجازات التي حققتها الدولة في مسيرة تمكين العنصر النسائي خلال السنوات الخمسين الماضية، واستشراف دورها المرصود في النصف الثاني من مئوية الدولة؛ كونها تعد شريكاً وثيقاً في التنمية والبناء والتخطيط للمستقبل.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بيومها برسائل عبر «تويتر» تعبر عن مدى اعتزازهما وفخرهما بالمرأة الإماراتية، وأنها ترفع الرأس بما تقدم لوطنها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.... نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية.. نهنئ أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي كورونا.. ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية».