محمد بن سعود: «الإماراتية» تحظى باهتمام القيادة الرشيدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة، انطلاقاً من النهج الذي أرساه مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو صاحب الفضل في دعم المرأة وتمكينها حتى جعل منها مثالاً للتفوق والتميز والعطاء والتضحية في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، والمساهمة في عجلة التنمية والتميز في خدمة وطننا، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه، إن الإماراتية حظيت بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، ونالت اهتماماً متزايداً ومتنامياً في مختلف القطاعات .

وهنأ سموه بهذه المناسبة سمو «أم الإمارات» على ما قدمته وتقدمه للمرأة الإماراتية.

وأشار سموه إلى أن يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفل به في الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، يعتبر يوماً وطنياً نفخر فيه بمنجزاتها المتميزة. (وام)