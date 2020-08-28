شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار دولي لمواجهة موجة جديدة من تفشي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت فرنسا، وألمانيا، على غرار دول أخرى، تشديد قيودهما الصحية مع حظر التجمعات الكبيرة في ألمانيا، وإلزامية وضع الكمامات في كل أنحاء باريس. وينص مشروع اتفاق بين المناطق والحكومة الألمانية على أن السلطات ستزيد قيمة الغرامات على الذين لا يضعون كمامة، وتشدد الضوابط لضمان التقيد بفترات الحجر الصحي، وفرض غرامات في حال المخالفة. وحتى لو كان انتشار الفيروس في البلاد «ما زال أقل بكثير من فترة ذروته التي بلغها في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان» تشير برلين إلى حقيقة أنه «في الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات مجدداً».

تسجل ألمانيا نحو 1500 إصابة جديدة يومياً، وهي أعلى حصيلة منذ نهاية إبريل/ نيسان. أما الرقم القياسي فقد سجلته البلاد في بداية إبريل/ نيسان، وبلغ 6 آلاف إصابة. وجاء في مسودة الاتفاق «الإسكان الجماعي والنشاطات والاحتفالات والتحركات المرتبطة بالإجازات تؤدي خصوصاً إلى انتشار الفيروس»، ولفتت إلى أن «هذه الزيادة في أشهر الصيف يجب أن تؤخذ على محمل الجد».

وفي العاصمة الفرنسية، أصبح من الضروري الآن وضع الكمامات عند الخروج إلى أي مكان، في حين أن إلزاميته تقتصر حالياً على شوارع قليلة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، جان كاستيكس، صباح امس الخميس.

وأضاف كاستيكس أنه في مواجهة الوباء الذي «يعود بقوة» يمكن تعميم وضع الكمامات في التجمعات الكبيرة الأخرى لتشمل 21 مقاطعة فرنسية تقع الآن في المنطقة الحمراء (منطقة الخطر).

وكانت بلجيكا أضافت باريس إلى قائمتها للوجهات الأوروبية التي لم يعد يسمح لها بالسفر إليها، ما لم تخضع لاختبار فيروس كورونا عند العودة، وفترة حجر صحي.

برلمان سيؤول

وفي ذات السياق أغلق البرلمان في كوريا الجنوبية،الخميس، وتم وضع مجموعة من النواب في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة مصور صحفي كان يغطي اجتماعاً. وقد تجاوز عدد الإصابات مئة إصابة لليوم الرابع عشر على التوالي، وأبلغت السلطات، عن 441 إصابة جديدة في البلاد.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، استأنفت جميع المدارس والكليات في منطقة سيؤول التعليم عن بعد. ووسّعت كوريا الجنوبيّة نطاق قيودها الصحّية السارية في العاصمة سيؤول لتشمل كامل أراضيها، فأغلقت الشواطئ، والمطاعم، والحانات، والمتاحف، وفرضت إقامة الأحداث

حظر تجول

وفي رواندا، وهي واحدة من أوائل الدول الإفريقية التي فرضت تدابير صارمة في 22 مارس/ آذار، أدت الزيادة في عدد الإصابات إلى قيام الحكومة بتمديد مدة حظر التجول، ومنع السفر من منطقة روسيزي (غرب)، وإليها. وقالت الحكومة «نظراً إلى الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا (في العاصمة) كيجالي، تم حظر النقل العام بين كيجالي، ومناطق أخرى».

ترامب والاختبارات

وفي الولايات المتحدة، اعلن الرئيس دونالد ترامبن أن بلاده يجب أن تخفض عدد الاختبارات، معتبراً أنها أعطت صورة سيئة عن إدارة الولايات المتحدة لهذه الأزمة الصحية. وكان الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض «كوفيد-19» يدعون إلى الخضوع للاختبار إذا كانوا خالطوا أحد المصابين، إلا أن الأمر لم يعد كذلك اليوم.

وقد شعر الخبراء بالدهشة لهذا التغيير الأخير. وغرّدت الدكتورة لينا وين الأستاذة في جامعة جورج واشنطن «ما زلت لا أفهم التغيير في إرشادات مراكز سي دي سي». والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بالوباء.

إغلاق المدارس

ووفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أدى وباء «كوفيد-19» وإغلاق المدارس إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أو ما يعادل 463 مليون طفل من التعليم لعدم القدرة على القيام بذلك افتراضياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استنفار دولي لمواجهة موجة جديدة من تفشي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.