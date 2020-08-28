شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عروض مسرحية مصرية «أون لاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
أطلقت د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ملتقى المبادرة المسرحية «المؤلف مصري» التي ينظمها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، من خلال فرقة مسرح الإسكندرية، وتهدف إلى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة، وتصويرها بشكل احترافي، وعرضها «أون لاين» على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
قالت عبد الدايم: إن ملتقى مبادرة «المؤلف مصري» تهدف إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة، لدعم وإثراء المسرح المصري، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وأضافت أن النصوص التي تم اختيارها تحمل الكثير من المبادئ السامية والقيم النبيلة في شكل جذاب، وممتع وبتقنيات مسرحية متكاملة.
من جانبه قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن العروض المختارة يتم تصويرها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في الفترة من 3 سبتمبر إلى 9 نوفمبر المقبل، ويقدم كل عرض لمدة 3 ليال، أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع.
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