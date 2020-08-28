حظر تجول وطوارئ في مينيابوليس بعد موت رجل أسود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت سلطات ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس الخميس، حالة طوارئ في وقت السلم، بمدينة مينيابوليس، بعد اندلاع احتجاجات عنيفة، عقب موت رجل أسود مشتبه به في جريمة قتل، وتقول الشرطة إنه انتحر، وأعلن توقيف شاب على خلفية مقتل شخصين في مدينة كينوشا التي تشهد بدورها تظاهرات، وتعهد فيها جو بايدن لعائلة ضحية عنف الشرطة جاكوب بليك بتحقيق «العدالة».

وأعيد فرض الطوارئ مجدداً في مينيابوليس التي مازالت مركزاً للاحتجاجات منذ مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل إفريقي، في مايو الماضي، بعدما جثم شرطي أبيض بركبته على رقبته، ما تسبب في اشتعال احتجاجات مناهضة للعنصرية، وتظاهرات ضد وحشية الشرطة في مدن مختلفة بالولايات المتحدة والعالم.

وعقب مقتل رجل أسود، فرض رئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، حظر التجول في المدينة، بعد ما وصفه بأعمال نهب جماعي للمحال، وتخريب ممتلكات واضطرابات. وقالت السلطات، إن هناك معلومات مضللة فيما يتعلق بموت المشتبه به.

ونشرت شرطة مينيابوليس على «تويتر» مقطع فيديو لكاميرا مراقبة رصدت حادث إطلاق النار، وقالت إن القتيل، وهو مشتبه به في جريمة قتل، أقدم على الانتحار، وإن الشرطة لم تطلق أعيرة نارية.

ويظهر مقطع الفيديو، رجلاً أسود يطلق النار على نفسه، عند مدخل إحدى البنايات، ومجموعة من الناس تركض بعيداَ، وأفراد شرطة يقتربون من مكان الواقعة. وأعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز حالة طوارئ في مينيابوليس، ونشر الحرس الوطني في المنطقة. وقال في بيان: «لن يكون هناك تهاون مع التصرفات الخطرة غير المشروعة، تقرر توجيه أفراد من حرس مينيسوتا الوطني ودوريات شرطة الولاية إلى مينيابوليس للمساعدة في استعادة النظام».

من جهته، قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن، إنه تحدث إلى عائلة ضحية عنف الشرطة في مدينة كينوشا، جاكوب بليك، وتعهد لها بتحقيق «العدالة»، وذلك بعدما أشعل مقتله اضطرابات، تضمنت إشعال حرائق وأعمال تخريب ، وحوادث إطلاق نار متفرقة أسفرت عن سقوط قتيلين. وأعلنت الشرطة توقيف متهم عمره 17 عاماً، في الحادث، ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

وقال بايدن في كلمة مصورة: «ما رأيته في هذا الفيديو يجعلني أشعر بالغثيان»، في إشارة إلى لقطات تظهر إطلاق الشرطي النار على بليك. وأضاف: «قلت لهم إن العدالة يجب أن تتحقق وستتحقق»، متابعاً «قلوبنا مع عائلته وخاصة أطفاله. ما شاهدوه كان مروعاً».

واعتقلت شرطة بورتلاند 11 شخصاً، بعدما أعلنت أن تظاهرة قريبة من مبنى وكالة الهجرة «تجمع غير قانوني».

كما اندلعت احتجاجات أخرى في أوكلاند وكاليفورنيا، وأدت إلى اعتقال عدد من المحتجين بعد إشعال حرائق.

وباتت التظاهرات الاحتجاجية موضوعاَ استقطابياً قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، وقال مايك بنس، نائب الرئيس، وجمهوريون في مؤتمرهم، أمس الأول، إنها تمثل خياراً بين «القانون والنظام أو الفوضى». وقال بنس أمام حشد في بالتيمور: «الحقيقة المرة هي أنكم لن تكونوا في أمان تحت رئاسة جو بايدن». (وكالات)