«ونشستر 308».. ظلامٌ يبتلع الأرواح التائهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبد الكريم إبراهيم

يُطلُّ الكاتب محمود وهبة في روايته «ونشستر 308» -الصادرة لأول مرة عن دار «نون» للنشر والتوزيع 2019- على قرائه من زاوية التشويق والإثارة، فالرواية التي تندرج ضمن إطار «الأدب البوليسي والجريمة المنظمة» تحكي قصة سلسلة من الجرائم المنظمة والغامضة، ويستخدم فيها الكاتب خطوطاً زمنية متنوعة يحكي من خلالها بصيغة الحاضر في بعض فصول الرواية، ومن ثم يعود بقرائه إلى الماضي في فصول أخرى لمزيد من تسليط الضوء على الأحداث والتفاصيل المتعلقة بتلك الجرائم.

يبدأ الكاتب أحداث روايته الشائقة بسرد أحداث جريمة قتل ضحيَّتها شخصٌ يعمل طبيباً نفسانيَّاً، ومن ثم تتبعها سلسلة من الجرائم المشابهة، وفي كل الحالات يكون القاتل مجهول الهوية؛ ليتولى بعد ذلك ضابطان مهمة تكوين فريق للبدء بالتحقيق في تلك الجرائم وفكِّ الغموض الذي يكتنفها، وقد استخدم الكاتب العربية الفصحى في السرد والتعليق؛ في حين لجأ إلى العاميَّة في بعض الحوارات التي تتخلل الأحداث، ولكن التشويق والإثارة لا تنطفئ جذوتهما من بداية الرواية إلى نهايتها.

تفاعل عدد كبير من القراء مع الرواية، وها هي إحدى القارئات تقول: إن «الرواية تستحق أن تتوج وتعتلي عرش أعمال الكاتب؛ ابتداءً من غلافها واسمها، ومروراً بحبكتها الرائعة وطريقة سردها»؛ في حين يوجِّه قارئ آخر كلمات الإطراء للكاتب قائلاً: «يبقى لك الأسلوب الفريد والخاص بك. تشويق من أول صفحة لآخر صفحة؛ لو أمتلك أكثر من ذلك لتقييم هذا العمل؛ لما ترددت في تقديمه».

تؤكد قارئة أخرى أن «الرواية أقل ما يقال عنها إنها إبداع حقيقي. إنها رواية جميلة للغاية، ومن أكثر الروايات التي أعجبتني»، وهو ما تؤكده إحدى القارئات بالقول إن «الكاتب تميَّز برسم الأحداث بشكل متسلسل بين الماضي والحاضر؛ ليصنع تحفة متماسكة وخالية من الثغرات. لقد استمتعت كثيراً بهذه الرواية التي خالفت كل توقعاتي، ولن أقول سوى إنني أرفع لك القبعة وأحييك على عملك المتميز، وأتمنى لك التوفيق والنجاح دائماً».

«مثل هذه الروايات يجب أن تتحول إلى أفلام، لكي يتمكن المرء من مشاهدتها، وليس فقط قراءتها»؛ بهذه العبارة تحدثت قارئة أخرى عن الرواية، وتضيف قائلةً: «تتميز الرواية بالوصف الدقيق للأشخاص والأماكن والمشاعر، وكأنهم متجسدون. إنه أسلوب منظم ومتقن للغاية، وحتى أسلوب العودة بالزمن إلى الوراء استُخدِمَ في وقته المناسب تماماً؛ دون قطع لتسلسل الأحداث؛ كما أن اللغة المستخدمة سهله وبسيطة».

يصف أحد القراء الرواية بأنها «عمل رائع، وأنه سعيد جداً بقراءتها، ورغم تنوع المشاعر داخل العمل؛ إلا أنه اتسم بالروعة»، وهو ما يذهب إليه قارئ آخر قائلاً: إنها «رواية جميلة للغاية لكاتب مبدع عوَّدنا على أسلوبه السهل؛ كما أن الموضوع تحفة حقيقية، وبشكل عام يمكنني اعتبار هذه الرواية الجميلة أفضل عمل للكاتب بعد روايته الأخرى (سفر القتل)».

وعلى نفس النسق تبدي إحدى القارئات إعجابها بالرواية والكاتب أيضاً، وتقول: «هناك أسباب كثيرة لاقتنائي هذه الرواية؛ من بينها معرفتي بإمكانات الكاتب من خلال قراءة أعماله السابقة، وكذلك عنوان الرواية الذي شدَّني كثيراً وخلق الفضول لديَّ. إنها رواية جميلة وشائقة، ومعظم أعمال هذا الكاتب تروق لي».