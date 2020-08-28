«اليونيسكو» تتعهد بتأمين التمويل لإعادة بناء المدارس المتضررة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” أعلنت المديرة العامة لمنظمة ​الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) أودري أزولاي، أمس الخميس، أن قرابة 85 ألف تلميذ في ​لبنان​ تأثّروا بفعل الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي، مشددة على أن المدرسة أولوية و«​اليونيسكو»​ ستعمل بالتعاون مع الجهات المحلية لوضع خطة وتأمين التمويل لإعادة بناء ​المدارس​ المتضررة جراء الانفجار وستدعم القطاع التعليمي عموماً.

وتزور أزولاي لبنان في زيارة هدفها الاطلاع على الأضرار التي لحقت بالأماكن الاثرية والتراثية والمدارس .

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