النيل يخرج عن مساره ويغرق الخرطوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية عن وصول النيل أمس «الخميس» الى مناسيب غير مسبوقة وصلت الى 17,43متر مقارنة بعام 2019 الذي وصل الى 17,26 متر، ونبهت إلى أن المناسيب في كل الأحباس ستكون مرتفعة أسبوعاً آخر، فيما شهدت مناطق متفرقة بولاية الخرطوم خروج النيل عن مساره وغمره مناطق واسعة منها.

وقال البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في مؤتمر صحفي، ان فيضان 1946لم يتجاوز17,10متر وفيضان العام 1988 وصل الى 17 متراً واليوم فيضان الخرطوم يسجل 17,43متر وغدا وبعده يسجل النيل 17,44 متر.

وأضاف أن الوزارة نبهت قبل فترة وفق تنبؤات بالأرقام أن تشهد مناسيب النيل ارتفاعاً فى جميع القطاعات خاصة قطاعات الخرطوم وشماله، وناشد المواطنين على ضفاف النيل وفروعه المساهمة في حماية مناطقهم في شكل نفير او تضامن لحماية الفرقان والقرى بجانب اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب النيل.

ومن جانبه اشار المهندس عبد الرحمن الزين صغيرون مدير ادارة مياه النيل رئيس لجنة الفيضان الى ان النيل الأزرق سجل في الأيام الثلاثة الماضية من( 17 الى 20 ) سم متوقعا زيادة في ايراد النيل الأزرق بالوصول الى 838 مليون متر مكعب. أما العطبراوي فسجل أيام 25/26 بعد الأمطار 10,18 ملميتر مما يعني زيادة في نهر العطبراوي. وقال صغيرون ان النيل الازرق يساهم بحوالي 95% فى الفيضان الا ان العطبراوي يزيد الخطورة لزيادة قيمة المياه شمال عطبرة مشيرا الى ان موقف الخرطوم اليوم من الفيضان 17,43 متر فيما كان التنبؤ 17,42متر.

وتوقع رئيس لجنة الفيضان ان يشهد القطاع من سنار الى الخرطوم ارتفاعاً في المناسيب تشكل خطورة عالية وقال إن قطاع عطبرة مروي شهد خلال ال12 يوماً الماضية مرور موجة يومياً تعادل 900 مليون متر مكعب وهو اكبر من سعة النيل لحمله وبالتالي تتأثر مناطق كثيرة.

على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات بمدينة كسلا امس «الخميس»، بين مؤيدين ومعارضين لتعيين الوالي صالح عمار.

وقالت تقارير إن الرافضين لتعيين الوالي أغلقوا كوبري القاش قبل أن يتم فتحه بواسطة قوات الجيش، فيما تعرض سوق المدينة لعمليات نهب وحرق، كما وقعت اشتباكات وسمعت أصوات إطلاق نار بمدينة كسلا، وتمت عمليات حرق ونهب لسوق المدينة، وطال الحرق والتدمير سوق هيكوتا. واشارت الى أن مجموعة الرافضين بقيادة ناظر قبيلة الهدندوة الأمين ترك تتمسك برفض الوالي الجديد.