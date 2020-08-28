وزير الدفاع الأمريكي: لن نتنازل عن شبر في المحيط الهادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الولايات المتحدة، أن مسؤولية القيادة في المحيط الهادي تقع على عاتقها، وأنها «لن تتخلى عن شبر» لدول أخرى تعتقد أن نظامها السياسي أفضل، موجهة انتقاداً مستتراً للصين التي تعهدت بدورها، بعدم «الرقص على نغمة أمريكا» أبداً ولن تدعها «تثير المشاكل»، في وقت حذرت فيه روسيا من رد فوري على نشر واشنطن الصواريخ متوسطة المدى في العالم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، متحدثاً في هاواي أمس الأول، إن بلاده تأمل في العمل مع الصين لحملها على احترام النظام الدولي القائم على القواعد حتى مع حنث بكين مراراً بوعودها وسعيها إلى تحديث عسكري واسع النطاق.

وتابع: «دعماً لجدول أعمال الحزب الشيوعي الصيني، يواصل جيش التحرير الشعبي اتباع خطة تحديث صارمة للوصول إلى جيش على مستوى عالمي بحلول منتصف القرن». وقال: «يتضمن هذا بلا شك السلوك الاستفزازي لجيش التحرير الشعبي في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وفي أي مكان آخر تعتبره الحكومة الصينية حاسماً لمصالحها».

وقال: «تحمل الولايات المتحدة على عاتقها مسؤولية القيادة. نحن من دول المحيط الهادي، من منطقة المحيطين الهندي والهادي، منذ مدة طويلة». وتابع قائلاً: «لن نتخلى عن هذه المنطقة، عن شبر من الأرض لبلد آخر يظن أن شكل حكومته، وآراءه فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسيادة وحرية التعبير والمعتقد والتجمع أفضل بشكل ما مما لدى الكثير منا».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان أمس، إن جيش الصين لن «يرقص على نغمة الولايات المتحدة» أبداً ولن يدعها «تثير مشاكل». وأضاف المتحدث الصيني، خلال إفادة صحفية، إن بلاده تأمل في أن تتخذ واشنطن إجراءات عملية لتوفير «مناخ إيجابي» لتعاون عالي المستوى بين الجيشين.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إن من الجور أن تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية تشارك في عمليات إعمار ببحر الصين الجنوبي، بما أن هذه الأنشطة تجري على منطقة تخص الصين.

إلى ذلك، حذرت روسيا من أن النشر المحتمل للصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى في العالم، سيتسبب بجولة جديدة من سباق التسلح، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن نية بلاده نشر تلك الصواريخ ل«احتواء العدوان الروسي».

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح بومبيو قائلة:إن «ظهور مخاطر صاروخية إضافية تهدد الأراضي الروسية سيسفر عنه رد فعل فوري من جانبنا». (وكالات)