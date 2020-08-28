شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يبحث مع بومبيو تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق لبومبيو في قصر البركة، خلال الزيارة التي يقوم بها للسلطنة. وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة، عقب اللقاء: «التقيت اليوم السلطان العماني هيثم بن طارق، لبحث أهمية بناء السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال مجلس تعاون خليجي موحد. نعرب عن امتنانا لشراكتنا الأمنية وعلاقاتنا الاقتصادية القوية». (وكالات)
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