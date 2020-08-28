مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة في أراضي سنجل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استولى مستوطنون على أراضٍ قرب بلدتي سنجل وعبوين، ونصبوا كرافانات جديدة، في وقت نكل فيه جنود الاحتلال بشاب فلسطيني بالخليل حتى فقد الوعي، وساقوه إلى جهة مجهولة.

فقد شرع العشرات من المستوطنين في بناء مستوطنة جديدة على أراضي قريتي سنجل وعبوين قرب رام الله، أمس الخميس، وتحمل المستوطنة الجديدة اسم الحاخام الذي قتل في بيتاح تكفا على تلك الأراضي الفلسطينية المصنفة منطقة (بي). ووضع المستوطنون 4 كرافانات، وشرعوا بالتجهيز لبناء مستوطنة.

من جانب آخر نكّل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، بالشاب إياد محمود أبو هشهش أثناء اعتقاله في مخيم الفوار في مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة بوجهه، وكسر في قدمه، ومن ثم فقد وعيه. وأفادت هيئة شؤون الأسرى أنه «تم التنكيل أيضاً بشقيق المعتقل يعقوب وضربه بعنف، وهو يرقد حالياً بإحدى مستشفيات الخليل».

ووفقاً لعائلة الشابين، فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل العائلة، وقلبته رأساً على عقب، ومن ثم استولت على مبلغ من المال، وثلاث قطع من الذهب. وكانت قوات الاحتلال شنت، فجر أمس الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوة عسكرية قرية روجيب، وأجرت عملية قياس لبيت المشتبه فيه في عملية الطعن في بيتاح تكفا (ملبس المهجرة) والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي طعناً. (وكالات)