وأكد رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم شلاش لمراسل "سبوتنيك" أن سيدة في العقد الرابع من العمر توفيت، فيما أصيب زوجها في حصيلة أولية جراء انهيار البناء السكني المأهول في منطقة الصالحين
بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتور كميت عاصي الشيخ لـ "سبوتنيك" أن فرق الإطفاء والدفاع المدني لاتزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين من سكان البناء.
وأضاف الشيخ أن البناء مكون من أربع طوابق، ويقع في منطقة تكثر فيها الأبنية المخالفة ما يرجح أن يكون البناء مخالفاً وهو ما يفسر سبب انهياره، مؤكداً ان محافظة حلب تعمل بشكل مستمر على سبر تلك الأبنية في كل مناطق المخالفات المنتشرة شرق المدينة، لتجنب وقوع حوادث مشابهة.
من جانبه، أكد محافظ حلب حسين دياب في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السورية أنه نتيجة إنهيار المبنى السكني في حي الصالحين توفيت إمرأة وتم إسعاف رجل وامراة إلى المشفى.
وما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف في حلب تقوم بعملها في إزالة الأنقاض.
لكن وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب، بوفاة أربعة أشخاص إثر انهيار المبنى، مشيرة إلى إنه جرى "انتشال ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة ولا زال البحث جار عن آخرين".
وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة امرأة وإصابة زوجها بانهيار بناء في حلب شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.