وفاة امرأة وإصابة زوجها بانهيار بناء في حلب شمالي سوريا

وأكد رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم شلاش لمراسل "سبوتنيك" أن سيدة في العقد الرابع من العمر توفيت، فيما أصيب زوجها في حصيلة أولية جراء انهيار البناء السكني المأهول في منطقة الصالحين

بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتور كميت عاصي الشيخ لـ "سبوتنيك" أن فرق الإطفاء والدفاع المدني لاتزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين من سكان البناء.

وأضاف الشيخ أن البناء مكون من أربع طوابق، ويقع في منطقة تكثر فيها الأبنية المخالفة ما يرجح أن يكون البناء مخالفاً وهو ما يفسر سبب انهياره، مؤكداً ان محافظة حلب تعمل بشكل مستمر على سبر تلك الأبنية في كل مناطق المخالفات المنتشرة شرق المدينة، لتجنب وقوع حوادث مشابهة.

من جانبه، أكد محافظ حلب حسين دياب في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السورية أنه نتيجة إنهيار المبنى السكني في حي الصالحين توفيت إمرأة وتم إسعاف رجل وامراة إلى المشفى.

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وما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف في حلب تقوم بعملها في إزالة الأنقاض.

لكن وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب، بوفاة أربعة أشخاص إثر انهيار المبنى، مشيرة إلى إنه جرى "انتشال ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة ولا زال البحث جار عن آخرين".

وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.