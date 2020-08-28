شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن الاتصال تناول سُبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول الاتصال التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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وعلى صعيد أخر، كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أمر الأحد، بإنهاء مشكل بطء تدفق الانترنت في البلاد فورا، مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع، وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إن الرئيس تبون ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأصدر خلاله تعليماته بإيجاد حل نهائي لمشكلة بطء تدفق الانترنيت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف إلى مجلس الوزراء.