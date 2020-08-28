شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يؤكد سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر تذكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت بعد منتصف ليل الخميس في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.
وقالت خلية الإعلام الأمني "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".
وفي سياق منفصل، قال الجيش إن صاروخا سقط اليوم الخميس في حي الجادرية القريب من المنطقة الخضراء، لكنه لم يلحق أضرارا كبيرة.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.
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