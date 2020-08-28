شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعيد فتح الطرق فى الخلدة بعد اشتباكات مذهبية خلفت قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت وحدات الجيش اللبناني فتح الطرقات التي تم إقفالها في مناطق خلدة والناعمة وقصقص والحيصة – عكار، والتى شهدت اشتباكات طائفية ومذهبية خلفت قتلى وجرحى.

وذكر الجيش فى بيان عبر حسابه بتويتر قبل قليل، "تدخلت وحدات الجيش الموجودة في المنطقة لضبط الوضع وإعادة الهدوء كما تمّ اتخاذ إجراءات امنية مكثفة واستقدام تعزيزات عسكرية وتسيير دوريات مؤللة. وعلى خلفية الاشكال أوقف الجيش أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الاشكال لتوقيفهم.

وتابع الجيش اللبناني: وقع إشكال في منطقة خلدة قرب سوبر ماركت رمال بين أشخاص من عرب خلدة وعدد من سكان المنطقة على خلفية رفع راية لمناسبة عاشوراء، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.